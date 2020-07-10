آخر موعد تسجیل المقيمين الراغبین في الحج.. اليوم

ينتهي الیوم الجمعة موعد تسجیل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية الراغبین في أداء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ، بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة، الإثنین الماضي، عن فتح باب التسجیل في الموقع المخصص لاستقبال الطلبات، وفقًا للشروط الصحیة والتنظیمیة عبر الرابط بالضغط هنا.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، أنَّ المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج موسم حج عام 1441 هـ، مشيرةً إلى أنه ستكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة من إجمالي حجاج هذا العام هي 70%، وتكون نسبة السعوديين 30 % فقط من الحجاج، على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت الوزارة أنَّ الموقع الإلكتروني متاح لحجاج الداخل لحجز فريضة الحج 1441؛ بحيث لا يتجاوز أعداد الحجاج 10 آلاف حاج، ويمكنكم الدخول على موقع الوزارة عبر الرابط التالي (من هنا)

ضوابط اختيار الحجاج المقيمين

وأوضحت معايير اختيار الحجاج من غير المواطنين السعوديين من المقيمين بالمملكة.

وأشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أنَّ معايير اختيار المقيمين ستكون الأولوية لمن تتوافر بهم هذه الشروط، وهي:

- من لا يعانون من أمراض مزمنة.

- من قام باختبار PCR تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

- من لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل.

- من أعمارهم بين 20 و50 عامًا.

- مع التعهد بالالتزام بمدة الحجر الصحي التي ستحددها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الحج.

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المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عام 1441

وحددت وزارة الحج والعمرة، المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لعام 1441، الذي على المواطنين والمقيمين ممَّن تنطبق عليهم الشروط المذكورة مسبقًا للتسجيل بالحج، مشيرة إلى أنَّ هذه الخطوات تتمثل في :

- تسجيل الدخول عبر بوابة وزارة الحج الإلكترونية (من هنا).

تسجيل الدخول إلى موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل (من هنا).

قم باختيار قائمة حجز الخدمات.

قم باختيار طلب حجز.

قم باختيار عدد الحجاج.

قم باختيار برنامج الحج.

قم بتسجيل الدخول إلى هويات الحجاج وتواريخ الميلاد.

قم بتسديد المبلغ المطلوب عن طريق وسيلة السداد المتاحة.

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ضوابط وروابط وخطوات المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل