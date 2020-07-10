الجبير عن ترشيح التويجري لـ«التجارة العالمية»: سيعمل لخدمة أهداف المنظمة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، إن ترشيح المملكة العربية السعودية، محمد بن مزيد التويجري المستشار بالديوان الملكي لشغل منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ينطلق من الاهتمام بهذه المنظمة وبدورها الفاعل، وهو ما تؤكده المملكة دومًا.

وأضاف «الجبير»، عبر «تويتر»، إن المملكة تحرص على أن تحقق المنظمة أهدافها ولينعكس ذلك على جميع الدول الأعضاء، ومرشح المملكة سيعمل لخدمة أهداف هذه المنظمة المتسقة مع رؤية بلادنا للاقتصاد العالمي الذي تعمل المملكة مع شركائها لنمائه وازدهاره.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأول الأربعاء، ترشيح المستشار في الديوان الملكي، وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، محمد بن مزيد التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

ويتمتع مرشح المملكة، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، فقد حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998، وشغل مناصب قيادية عديدة أهلته إلى الترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عضويته في مجلسي «الوزراء والشؤون الاقتصادية والتنمية» من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، فضلًا عن توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول.