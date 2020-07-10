السعودية اليوم / تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان



طوكيو 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 399 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 21128 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 982 حالة وفاة .

// انتهى //

13:52ت م

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طوكيو 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 399 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 21128 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 982 حالة وفاة .// انتهى //13:52ت م0051

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