السعودية اليوم / باكستان تدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون لمكافحة غزو الجراد



إسلام آباد 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

دعت باكستان المجتمع الدولي إلى ضرورة تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات الخطيرة التي يشكلها الجراد الصحراوي على الأمن الغذائي.

جاء ذلك على لسان وزير الأمن الغذائي سيد فخر إمام، خلال مؤتمر عقده الليلة الماضية في إسلام آباد، موضحاً أن الغزو الحالي لأسراب الجراد في المنطقة يعتبر الأسوأ منذ 25 عاماً، وأنه يستهدف باكستان وباقي دول المنطقة ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وأشار إلى أن الحكومة الباكستانية تعمل على خطة وطنية شاملة لتعزيز وتنسيق الجهود الوطنية لمكافحة هذا التهديد الذي يشكل خطراً على الأمن الغذائي الوطني.

وأعرب عن تقديره لدور الصين والمملكة المتحدة واليابان لتعاونها مع باكستان في إحباط تهديد الجراد الصحراوي.

كما أشاد بمساهمة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تقديم الدعم لباكستان في هذا الصدد.

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13:33ت م

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