السعودية اليوم / السودان تسجل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أن العدد الكلي للمصابين ارتفع إلى 10204 حالة، من بينها 649 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5277 حالة.

// انتهى //

13:27ت م

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الخرطوم 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، و8 وفيات، فيما تماثل لشفاء 77 حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أن العدد الكلي للمصابين ارتفع إلى 10204 حالة، من بينها 649 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5277 حالة.// انتهى //13:27ت م0046

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