السعودية اليوم / روسيا تسجل 6635 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6635 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 11017 حالة وفاة، و713936 إصابة، فيما تماثلت للشفاء 7752 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 489068 حالة.

// انتهى //

13:24ت م

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موسكو 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسسجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 174 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان لها، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 11017 حالة وفاة، و713936 إصابة، فيما تماثلت للشفاء 7752 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 489068 حالة.// انتهى //13:24ت م0044

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