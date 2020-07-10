السعودية اليوم / "التخطيط الاستراتيجي" دورة تدريبية عن بُعد بجامعة نجران



نجران 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أمس، دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" بعنوان "التخطيط الاستراتيجي".

وتناولت الدورة تعريف المشاركين بمفهوم التخطيط الاستراتيجي، وسماته، ونظرياته وأبعاده، وطرق صياغة الرؤية والرسالة الاستراتيجية ووضع أهدافها ، والتحليل البيئي المُتكامل باستخدام مصفوفات التحليل الكمي SWOT ، ومصفوفة البروفيل التنافسي العوامل الخارجية وكيفية تصميمها، ونموذج بورتر للقوى الخمسة لتحليل بيئة الصناعة ،والعوامل المحددة والمؤثرة في نجاح الاستراتيجية أو فشلها، والأساليب المستخدمة في مراجعة ومراقبة تنفيذها، ودورها في نجاح الفرد على المستوى الشخصي والاجتماعي والعلمي والاقتصادي، وتدريب عملي.

وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لتنمية القدرة على المُفاضلة بين أنواع الاستراتيجيات باستخدام الطرق الكمية وتحديد الموقف الاستراتيجي ، لرفع قدرات الفرد وتنمية المجتمع.

// انتهى //

12:56ت م

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