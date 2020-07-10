السعودية اليوم / الرئيس اللبناني يتسلم رسالة من نظيره المصري



بيروت 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

التقى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم في القصر الرئاسي في بيروت السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي.

وسلم السفير علوي الرئيس عون رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات.

// انتهى //

12:14ت م

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