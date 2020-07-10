السعودية | إلزامية تأمين المركبات تدفع أسهم القطاع لأكبر صعود أسبوعي في 3 أعوام

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:03 مساءً, 10 يوليو 2020 م
المناطق - الرياض
حققت أسهم قطاع التأمين خلال الأسبوع الماضي واحدا من أفضل الأسابيع أداء خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث صعدت أسهمه بأكثر من 7.2 في المائة.
وبحسب “الاقتصادية” استندحقق القطاع مكاسب سوقية بلغت 2.6 مليار ريال، لتبلغ 42.89 مليار ريال.
وتعود هذه المكاسب، إلى تفعيل إلزامية التأمين على المركبات، حيث أعلنت الإدارة العامة للمرور منتصف الأسبوع الماضي اكتمال الربط الآلي مع مركز المعلومات الوطني، وبذلك يتم ضبط المخالفات آليا على المركبات التي لا تحمل وثيقة تأمين سارية، ذلك مطلع شهر ذي الحجة من العام الحالي.
وقد يكون تفاعل الشركات مبررا، كون إجمالي أقساط تأمين المركبات يشهد تراجعا متتاليا منذ ثلاثة أعوام، حيث كانت الأقساط تبلغ نحو 12.16 مليار ريال خلال عام 2016، وهي أعلى مستوى لها، لتهبط إلى 8.6 مليار ريال العام الماضي، كأدنى مستوى في آخر خمسة أعوام.
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