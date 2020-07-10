شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تنتهي من تجهيز 961 مرفقا للسائحين والمتنزهين والان نبدء بالتفاصيل

أنهت أمانة المنطقة الشرقية من تجهيز وتهيئة ٩٦١ مرفقا تزامنا مع عودة الانشطة السياحية بالمملكة من الواجهات والحدائق والمتنزهات والاماكن العامة ، للسائحين والمتنزهين وتخضعها للبروتكولات الوقائية.

كما تكثف الجانب الرقابي عليها حيث أنهت الأمانة تنفيذ خطة متكاملة لتجهيز المرافق العامة والواجهات البحرية والشواطي والحدائق ، من خلال تشكيل فرق الصيانة والتهيئة حيث تم تجهيز ٦٣٠ حديقة و ١٣ منتزه و٩٤ مضماراً ، بالإضافة إلى ١٠ واجهات بحرية وكورنيشات وتجهيز و٢٣٤ موقع وساحة متعددة الاستخدامات وأكدت جاهزية جميع الحدائق و المرافق الترفيهية التابعه لأمانة المنطقة الشرقية من حيث تعقيمها وتطهيرها و الانتهاء من تعقيم الأجهزة الرياضية في مضامير المشاة، و صيانة ألعاب الأطفال وتجهيز المسطحات الخضراء، وأعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات و تحديد مساحات الجلوس على الواجهات البحرية والكورنيشات مما يضمن مسافات التباعد الاجتماعي بين الزوار.