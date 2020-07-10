شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تنتهي من تجهيز 961 مرفقا للسائحين والمتنزهين والان نبدء بالتفاصيل
كما تكثف الجانب الرقابي عليها حيث أنهت الأمانة تنفيذ خطة متكاملة لتجهيز المرافق العامة والواجهات البحرية والشواطي والحدائق ، من خلال تشكيل فرق الصيانة والتهيئة حيث تم تجهيز ٦٣٠ حديقة و ١٣ منتزه و٩٤ مضماراً ، بالإضافة إلى ١٠ واجهات بحرية وكورنيشات وتجهيز و٢٣٤ موقع وساحة متعددة الاستخدامات وأكدت جاهزية جميع الحدائق و المرافق الترفيهية التابعه لأمانة المنطقة الشرقية من حيث تعقيمها وتطهيرها و الانتهاء من تعقيم الأجهزة الرياضية في مضامير المشاة، و صيانة ألعاب الأطفال وتجهيز المسطحات الخضراء، وأعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات و تحديد مساحات الجلوس على الواجهات البحرية والكورنيشات مما يضمن مسافات التباعد الاجتماعي بين الزوار.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرقية تنتهي من تجهيز 961 مرفقا للسائحين والمتنزهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.