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الشرقية تنتهي من تجهيز 961 مرفقا للسائحين والمتنزهين

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أنهت أمانة المنطقة الشرقية من تجهيز وتهيئة ٩٦١ مرفقا تزامنا مع عودة الانشطة السياحية بالمملكة من الواجهات والحدائق والمتنزهات والاماكن العامة ، للسائحين والمتنزهين وتخضعها للبروتكولات الوقائية.

كما تكثف الجانب الرقابي عليها حيث أنهت الأمانة تنفيذ خطة متكاملة لتجهيز المرافق العامة والواجهات البحرية والشواطي والحدائق ، من خلال تشكيل فرق الصيانة والتهيئة حيث تم تجهيز ٦٣٠ حديقة و ١٣ منتزه و٩٤ مضماراً ، بالإضافة إلى ١٠ واجهات بحرية وكورنيشات وتجهيز و٢٣٤ موقع وساحة متعددة الاستخدامات وأكدت جاهزية جميع الحدائق و المرافق الترفيهية التابعه لأمانة المنطقة الشرقية من حيث تعقيمها وتطهيرها و الانتهاء من تعقيم الأجهزة في مضامير المشاة، و صيانة ألعاب الأطفال وتجهيز المسطحات الخضراء، وأعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات و تحديد مساحات الجلوس على الواجهات البحرية والكورنيشات مما يضمن مسافات التباعد الاجتماعي بين الزوار.

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