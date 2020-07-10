موسكو تبدي استعدادا لمناقشة واشنطن حول الحد من التسلح النووي المزيد

أبدت روسيا استعدادها لمناقشة الولايات المتحدة الأمريكية حول الحد من التسلح النووي في وقت يسعى فيه البلدان لإنقاذ آخر معاهدة نووية بينهما.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات نقلتها وكالة الإعلام الروسية، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لمناقشة مسألة الحد من أنظمة الأسلحة الجديدة مع الولايات المتحدة.

وحذر لافروف من أن مخاطر حدوث مواجهة نووية زادت بقوة في الآونة الأخيرة.

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله إنه لا يتوقع تمديد معاهدة "ستارت الجديدة".

وكانت واشنطن وموسكو قد بدأتا مفاوضات في فيينا الشهر الماضي للحد من التسلح النووي قبل 8 أشهر من انتهاء اتفاقية ستارت الجديدة التي تعد آخر معاهدة نووية بين البلدين.

واتفاقية ستارت الجديدة، ظلت سارية لمدة عقد ولكن من المقرر أن تنتهي في فبراير/ شباط المقبل، وهي تضع حدا لعدد قاذفات الصواريخ النووية عند 800 والرؤوس الحربية النووية العاملة إلى 1550.