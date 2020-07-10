مجلة أمريكية: سلاح الجو الجزائري ضمن "الأقوى أفريقيا"

كشف مجلة عسكرية أمريكية أن سلاح الجو الجزائري يعد ضمن "الأقوى في القارة الأفريقية"، مرجعة ذلك إلى "التكوين المتوازن للقوات الجوية ومقاتلاتها الحديثة وترسانتها الكبيرة من الأسلحة".



ونشرت، مساء الأربعاء، مجلة "ميليتري ووتش" العسكرية الأمريكية آخر تقرير لها عن القدرات العسكرية الجوية في القارة الأفريقية، عدت فيه تطور أسلحة الجيش الجزائري وتدريبه الاحترافي "رادعاً للعدوان"، وهو ما يصفه الخبراء الأمنيون بـ"القوة الدفاعية التي تستعمل أيضا في عمليات الدفاع المتقدم".

وأشارت المجلة العسكرية إلى أن سلاح الجو يعد "واحداً من أكبر الأساطيل الجوية في أفريقيا وأكثرها قوة"، مرجعة ذلك إلى جملة من العوامل، بينها كميات الأسلحة والحداثة ومستوى التدريب العالي للطيارين.

وكشفت عن نقاط قوة سلاح الجو الجزائري أو ما وصفته بـ"العمود الفقري له"، حيث أشارت إلى أن القوات الجوية الجزائرية تضم ما يقارب 45 طائرة مقاتلة من طراز "Su-30MKA" ذات الوزن الثقيل.

وأوضحت بأن هذا النوع من الطائرات المقاتلة من "الجيل الرابع المتقدم"، به أجهزة استشعار قوية وقدرة على ضرب جميع أنواع الأهداف بترسانة متنوعة من الأسلحة، وبإمكانها أيضا نشر صواريخ كروز من نوع "Kh-31 Mach 3".





ووفق المجلة العسكرية الأمريكية، فإن المقاتلة "Su-30MKA" مدعومة بواسطة أسراب تكتيكية صغيرة من مقاتلات "MiG-29S" متوسطة الوزن، بالإضافة إلى تجهيزها بأحدث الأسلحة بما في ذلك صواريخ جو – جو "R-27ER" و"R-77" طويلة المدى.

كما أشارت مجلة "ميليتري ووتش" أن الجزائر تنشر أكبر أسطول في أفريقيا من المقاتلات الضاربة مع 36 طائرة من طراز "Su-24M"، منوهة بدورها في التفوق الجوي، و15 سرباً من طراز "MiG-25PDS".

وتعد طائرة "MIG-25" "أثقل طائرة مقاتلة في أفريقيا وأسرع مقاتلة في العالم"، وهي قادرة على العمل على ارتفاعات قصوى وفق ما ذكرته المجلة العسكرية الأمريكية.

Advertisements





وتطرقت المجلة العسكرية إلى تحديث الجيش الجزائري أسطوله الجوي الحربي "بشكل أسرع بكثير من أي أسطول أفريقي آخر، مما يجعلها واحدة من القوات الجوية الأكبر والأقوى في أفريقيا".

غير أن مجلة "ميليتري ووتش" العسكرية الأمريكية كشفت عن "نقطة الضعف الوحيدة" في سلاح الجو الجزائري، إذ كشفت عن "افتقاره طائرة إنذار مبكر محمولة جواً".

وأشارت إلى أنه بإمكان الجزائر تعويض ذلك النقص بشراء أسلحة إنذار مبكر من نوع "KJ-500" أو بعض المنصات الحديثة المماثلة.





القوات المدرعة الجزائرية

وفي تقريرها السابق الصادر أوائل شهر يونيو/حزيران الماضي، اعتبرت المجلة العسكرية الأمريكية "ميليتري ووتش" أن القوات المدرعة الجزائرية ضمن "الأكثر حداثة وجاهزية للقتال في القارة الأفريقية".

وأشارت إلى قوة الدبابات من نوع "T-90" التي تواصل استلامها من روسيا التي تعد من الجي الجديد للدبابات الروسية المقاتلة من نوع "T-14 ARMATA"، متوقعة أن يدعم الجيش الجزائري قدراته العسكرية بأحدث المقاتلات الروسية وأنظمة الدفاع الجوي.

ويحتل الجيش الجزائري المركز الثاني أفريقياً والثالث عربياً و28 عالمياً وفق آخر تصنيف، صدر الخميس، لموقع "جوبال فاير باور" المُتخصص في التصنيفات العسكرية، فيما تفوق الموازنة المخصصة للجيش 10 مليارات دولار سنوياً.



