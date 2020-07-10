هداف الدوري الإنجليزي.. منافسو صلاح أسهل من فاردي

أعاد المصري محمد صلاح نجم ليفربول آماله من جديد في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي.

وسجل صلاح هدفين خلال انتضار الليفر على برايتون 3-0، مساء الأربعاء في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي المسابقة برصيد 19 هدفا بالتساوي مع داني إنجز نجم ساوثهامبتون وبفارق هدف عن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال و3 أهداف عن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي.

ويحلم صلاح بالتتويج بجائزة هداف المسابقة للموسم الثالث على التوالي، ومعادلة إنجاز آلان شيرار أسطورة بلاكبيرن ونيوكاسل السابق والفرنسي تييري هنري نجم أرسنال الأسبق.

منافسو صلاح

ويعد تجاوز فردي هو أمل صلاح حاليا، وهو أمر ليس بالصعب، بالنظر للمباريات المتبقية لليفربول في المسابقة.

و سيواجه ليفربول في الجولات القادمة فرق بيرنلي وأرسنال وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد على الترتيب، ولا يتوقع أن تكون الفرق الأربعة متخفظة دفاعيا، خاصة أرسنال وتشيلسي الساعيين للحصول على مقاعد مؤهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على الترتيب.

وهذا الأمر قد يضمن لصلاح وجود بعض المساحات للتسجيل في المباريات القادمة، خصوصا أمام تشيلسي وأرسنال اللذين يلعبان كرة هجومية ولديهم ثغرات دفاعية

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وتلقت شباك تشيلسي ثالث الترتيب 46 هدفا، بينما أرسنال الذي يتواجد ثامنا، دخلت شباكه 42 هدفا، فيما سكنت شباك نيوكاسل الـ13، 50 هدفا وبيرنلي العاشر، 46 هدفا.

منافسو فاردي

على الجانب الأخر، ستكون مهمة جيمي فاردي أصعب من صلاح في تسجيل الأهداف خلال مباريات ليستر القادمة.

وسيلعب ليستر في المباراة القادمة ضد بورنموث صاحب المركز الـ18 والذي يصارع على الهبوط مع ٥ فرق أخرى، وهو ما يعني أن المواجهة ستكون صعبة على فاردي فيما يخص تسجيل الأهداف.

وبعد عودة الدوري من التوقف، واجه فاردي فريقين من المصارعين على عدم الهبوط هما واتفورد وبرايتون ولم يسجل أي أهداف في شباكهما، وهو أمر قد يحدث ضد بورنموث.

المواجهة التالية لفاردي بعد بورنموث ستكون ضد شيفيلد يونايتد السابع والباحث عن مقعد مؤهل للدوري الأوروبي، علما أن الفريق هو ثاني أقوى دفاع في الدوري بعد ليفربول حيث لم يدخل مرماه سوى ٣٣ هدفا ما يصعب مهمة فاردي.

بعد ذلك، يلتقي ليستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير الساعي هو الأخر لحجز مقعد في الدوري الأوروبي حيث يحتل الترتيب التاسع.

وستكون ختام مباريات ليستر أمام مانشستر يونايتد، وهي ستكون صعبة للغاية، خاصة وأن الفريقين يتصارعان على مقعد مؤهل لدوري الأبطال، إذ يحتل فريق "الثعالب" حاليا المركز الرابع بـ59 نقطة بفارق نقطة عن يونايتد الخامس.

