85 ألف كمامة قماشية من أنامل جازان لـ25 جهة

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - جازان

دشنت جمعية الأنامل المبدعة للحِرَف والمهن صباح أمس، مشروع خياطة الكمامات القماشية ومبادرة دعم الجهات الحكومية والأهلية والداعمة بكمامات قماشية بصناعة وتنفيذ من حرفيات منطقة جازان.

دعم الجهات الحكومية والأهلية

بدعم وتمويل من بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) بمقر الجمعية، بمشاركة أكثر من ٢٥ جهة حكومية وأهلية وغير ربحية، بـ85 ألف كمامة وذلك برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد القنفذي.

واستعرضت رئيسة الجمعية عائشة الشبيلي، في كلمتها الترحيبية الموجزة أهداف ورؤية المشروع الذي تنفذه الجمعية بأيادٍ نسائية وطنية، وعبرت عن شكرها الجزيل لداعمي المشروع بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج أجفند، لدعمهم وبصمتهم القوية والمستمرة في نجاح مبادرات ومشاريع الجمعية وجهودهم التنموية الفاعلة في منطقة جازان خصوصًا والمملكة عمومًا.

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تطور مستمر ومتسارع

بدوره أبدى المهندس أحمد القنفذي إعجابه بما شاهده خلال تدشينه وتجوله بالمعرض الذي يضم الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية، مؤكدًا أن هذا التنظيم ليس بغريب على الجمعية، فقد أثبتت حتى هذه اللحظة أنها في تطور مستمر ومتسارع يومًا بعد يوم من خلال برامجها ومشاريعها النوعية التي تلامس حقيقة احتياجات المجتمع.

بعد ذلك استمع الحضور لكلمة مسجلة لناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي (أجفند) عبر فيها عن سعادته ودعم أجفند لجهود الجمعية التي تهدف لتعزيز دورها في المجال التنموي.

مسيرة من النجاح

وتطرق القحطاني، لما وصلت إليه الجمعية خلال مسيرتها، والتي تعكس مدى رغبة وحرص منسوبات الجمعية للوصول لتنمية مستدامة بأوساط الأفراد والأسر الأكثر حاجة في المجتمع.

وأكدت رئيسة الجمعية عائشة الشبيلي، أن هذا المشروع والمبادرة تعتبر من ضمن العديد من المبادرات التي قدمتها الجمعية منذ بدء أزمة فيروس كورونا – كوفيد19 ، كمشاركة وطنية مع الجهود الحكومية للحد من فيروس كورونا المستجد، حيث جرى تنفيذ وخياطة 100 ألف كمامة قماشية وبمواصفات عالية الجودة والتعقيم والتغليف لتشمل جميع أفراد المجتمع من الكبار والأطفال.

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