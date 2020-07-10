وصية عمدة سول بعد انتحاره إثر اتهامه بالتحرش

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

بعد ساعات من العثور على جثة عمدة بلدية العاصمة سول تم الكشف عن وصية بارك وون سون، لابنته قبل انتحاره عقب يوم واحد من اتهامه بالتحرش الجنسي.

وصية المتحرش المنتحر

وقدم بارك في وصيته اعتذاره معربًا فيها عن أسفه الشديد لعائلته ولجميع الناس، مشيرًا إلى أنه يشعر بالذنب تجاه أسرته؛ لأنه لم يجلب لهم سوى الألم الشديد، كما طلب عمدة سول بحرق جثمانه ونثر الرماد حول قبر والديه.

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انتحار فوق قمة جبلية

وكانت أجهزة الأمن في العاصمة الكورية الجنوبية قد عثرت على جثة بارك وون سون خلال عملية بحث واسعة شارك فيها المئات من عناصر الشرطة، في إحدى التلال شمالي العاصمة سول بالقرب الموقع الذي رصدت فيه إشارة هاتفه لآخر مرة.

وكانت ابنة عمدة سول قد تقدمت ببلاغ عن فقدان والدها، بعدما أفاد مكتب بارك أنه لم يذهب للعمل اليوم الخميس، إذ أكد كيم جي هيونغ، المسؤول بحكومة سول، أن بارك لم يحضر للعمل لأسباب لم يحددها، وألغى جميع جداول مواعيده، بما في ذلك لقاء مع مسؤول رئاسي في مكتبه.

وانتخب بارك، بصفته ناشطًا مدنيًا ومحاميًا حقوقيًا بارزًا منذ فترة طويلة، عمدة لسول عام 2011، وحصل على ولايته الثالثة والأخيرة في يونيو من العام الماضي.

وكان بارك عضوًا في الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه الرئيس مون جاي-إن، ويعتبره كثيرون مرشحًا رئاسيًا محتملًا لليبراليين في انتخابات عام 2022.

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