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السعودية .. غلق باب التسجيل لأداء الحج لغير السعوديين

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اسماء صبحي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التسجيل لأداء الحج لغير السعوديين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت ، اليوم الجمعة، عن غلق باب التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج، من غير السعوديين، المقيمين داخل المملكة، والذين يمثلون 70% من إجمالي حجاج هذا العام.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، في بيان لها، أن الأولوية ستكون لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من فيروس ، مشيرةً إلى أن الأسبقية أيضًا لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 و 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.

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يُذكر أن وزارة الحج كانت قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام من غير السعوديين، المقيمين داخل المملكة، ابتداءً من الاثنين الماضي ولمدة 5 أيام.

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