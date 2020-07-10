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2020-07-10 آل جابر يدخل القفص الذهبي متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل احتفل الشاب حسن هادي محمد آل جابر بزواجه من كريمة علي يحيى عسيري؛ وذلك بإحدى قاعات الأفراح بمركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير وسط فرحة الأهل والأقارب والأصدقاء. Advertisements “متابعات الخليج 365” تبارك للعريس وتسأل الله له حياة زوجية سعيدة.



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