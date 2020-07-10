- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم عمان تسجل 1889 حالة كورونا جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عمان تسجل 1889 حالة كورونا جديدة
إجمالي الحالات 53614 إصابة
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1889 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
إجمالي حالات كورونا في عمان
وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 53614 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 244 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 34255 حالة.
الحالات النشطة في عمان
وبلغ عدد الحالات النشطة في عمان حتى اليوم 19.145 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية إضافة إلى 130 في العناية المركزة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر عمان تسجل 1889 حالة كورونا جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.