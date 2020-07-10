عمان تسجل 1889 حالة كورونا جديدة

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1889 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

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إجمالي حالات كورونا في عمان

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 53614 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 244 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 34255 حالة.

الحالات النشطة في عمان

وبلغ عدد الحالات النشطة في عمان حتى اليوم 19.145 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية إضافة إلى 130 في العناية المركزة.

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