ما قصة المرض الجديد في كازاخستان ؟

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

زعمت الصين أن كازاخستان تواجه تفشيًا في حالات الإصابة بالتهاب رئوي مجهول أكثر خطورة وأشد فتكًا من فيروس كورونا الجديد، ويتزامن ذلك مع بيانات السلطات الكازاخستانية عن ارتفاع في أعداد المصابين بـ كوفيد-19، مع ارتفاع حادٍ في حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي.

ومع ذلك، أصرت وزارة الصحة الكازاخستانية اليوم الجمعة أن الادعاء الصيني بوجود مرض جديد غير حقيقي، وذلك على الرغم من الارتفاع الواضح في عدد الحالات التي لم يتم التأكيد على أنها فيروس كورونا.

وعادت كازاخستان إلى حالة الإغلاق، وطالب الرئيس قاسم جومارت توكاييف مواطنيه بالالتزام الصارم بالقواعد والإجراءات.

وقالت وزارة الصحة الكازاخستانية إنها سجلت أكثر من 32 ألف حالة إصابة بالالتهاب الرئوي بين 29 يونيو و 5 يوليو فقط، إلى جانب 451 حالة وفاة، وبالمقارنة، فإن العدد الرسمي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس كورونا هو 53،021 إصابة، مع 296 حالة وفاة مؤكدة بسبب المرض.

اختبارات سلبية لكورونا:

وقال نائب وزير الصحة أزهر جينيات، إن هناك 28 ألف مريض بالالتهاب الرئوي الحاد وجميعهم جاءت نتائجهم سلبية تجاه الإصابة بكورونا.

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وتوثق المقاطع والصور اصطفاف الأهالي خارج أكبر مشرحة في البلاد لاستلام جثث أقاربهم.

ومن ضمن المتوفين، كبير الأطباء الصحيين في منطقة ألماتي كيرات بايموخامبيتوف، 64 عامًا، والذي كان شخصية رئيسية في معركة البلاد ضد الجائحة، وأكدت السلطات أن سبب الوفاة هو الالتهاب الرئوي.

رد فعل الصين:

وأعربت الصين عن قلقها العميق بشأن حالات الالتهاب الرئوي الحاد والغامض على البلد الواقع على حدودها، وأصدرت تحذيرًا من سفارتها إلى رعاياها مؤكدة عليهم ضرورة اتباع نفس الاحتياطات التي كانوا عليها إبان تفشي الفيروس في ووهان.

وقالت الصين إن معدل الوفيات بهذا المرض أعلى بكثير من فيروس كورونا، ومن جهتها نفت كازاخستان هذه الادعاءات، وحتى الآن لا يوجد دليل مستقل على ما إذا كانت الحالات تتعلق بفيروس كورونا أم بسلالة منفصلة أم هناك أسباب أخرى.

ويأتي هذا التحذير من الصين بشأن الالتهاب الرئوي الغامض في توقيت متقارب وبطريقة شبيهة للغاية لما أعلنوه في يناير الماضي حول اكتشافهم سلالة من فيروس كورونا لم يسبق رؤيتها وتشبه الالتهاب الرئوي، والمعروفة الآن باسم سارس- كوف-2 SARS-CoV-2 المسبب لـ كوفيد-19.

ومن غير الواضح حاليًا سبب وصف السفارة الصينية للالتهاب الرئوي في كازاخستان بأنه غير معروف.

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