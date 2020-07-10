2020-07-10

تنكيس الأعلام في الشارقة بعد وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام اعتبارًا من وقت وصول جثمان الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

ديوان حاكم الشارقة ينعى أحمد بن سلطان القاسمي

وكان ديوان حاكم الشارقة، نعى أمس الخميس، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية في المملكة المتحدة.

وتابع البيان: وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه، وسيتم تقبل التعازي في الفقيد طوال فترة العزاء عبر الاتصال الهاتفي من خلال أرقام سوف يتم تحديدها والإعلان عنها لاحقًا.

القيادة تعزي في وفاة نائب حاكم الشارقة

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أرسلا برقيات العزاء والمواساة لكل من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وحاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي في وفاة المغفور له.

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قادة الإمارات ينعون القاسمي

وكان عدد من قادة الإمارات قد نعوا الفقيد عبر عدة تغريدات حيث قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: رحم الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.. خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وأبناء الفقيد وأسرته.. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويتقبله مع الأبرار ويلهم أهله وذويه وجميع أسرة آل القواسم الكرام جميل الصبر والسلوان.

وقال الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، راجين الله أن يشمله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان.

أما الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد فقال: “نعزي دولة الإمارات حكومة وشعبًا ونعزي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة اليوم، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمده برحمته ويحسن مثواه ويجعله في فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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