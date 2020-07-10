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شكرا لقرائتكم تعافي 527 حالة جديدة من كورونا في الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعافي 527 حالة جديدة من كورونا في الكويت
إجمالي حالات الشفاء 43213
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجّلت الكويت 527 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
حالات كورونا في الكويت
وأعلنت الكويت أمس عن تسجيل 3 وفيات و 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن وزارة الصحة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 382 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 52840 .
إجمالي حالات الشفاء في الكويت
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أمس شفاء 578 حالة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 43213 حالة.
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