OnePlus تحذف خاصية الرؤية بالأشعة السينية في هاتف 8 Pro

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

عطلت شركة OnePlus خاصية الرؤية بالأشعة السينية X-ray vision في هاتفها OnePlus 8 Pro بشكل دائم، وفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية.

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وأبلغ المستخدمون في شهر مايو أن عدسة فوتوكروم Photochrom في هاتف OnePlus 8 Pro يمكن أن ترى من خلال بعض البلاستيك والملابس، حيث وثقت الصور على تويتر أنه بتوجيه العدسة إلى الأشخاص فإنها تكشف ما تحت ملابسهم، مثل مفاتيح السيارة والبطاقة الائتمانية.

وبعد ردود فعل المستخدمين واعتراضهم على هذه خاصية، حظر OnePlus الكاميرا، حيث قالت الشركة المملوكة لـ أوبو Oppo لصحيفة ذا صن: لا يتوجب على عملائنا القلق بعد الآن من خاصية الرؤية بالأشعة السينية.

وكان قد تم طرح OnePlus 8 Pro في مايو، ويأتي مع أربع كاميرات بما في ذلك عدسة الفوتوكروم التي تستخدم الأشعة تحت الحمراء لإضافة لون فريد للصور، لكن الخاصية لها عدد من الآثار الجانبية غير المقصودة، حيث تسمح للمستخدمين بالرؤية من خلال البلاستيك والملابس، مما أثار مخاوف بشأن الخصوصية بين المستخدمين.

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