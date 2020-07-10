تحذير من غبار وتدني الرؤية على المدينة المنورة

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .

وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية – العلا – العيص – المدينة المنورة – المهد – بدر – خيبر – وادي الفرع – ينبع ، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم .

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حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض.

رياح تثير الأتربة

كما توقعت الأرصاد أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطبقة نجران والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة كذلك على طول طريق الساحل الغربي الممتد من الليث إلى جازان وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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