الملك سلمان وولي العهد يعزيان قادة الإمارات في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي – رحمه الله – .

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

Advertisements

الملك سلمان يعزي في وفاة القاسمي

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي – رحمه الله – .

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ولي العهد يعزي قادة الإمارات

بدوره بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي – رحمه الله – .

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب “.

كذلك بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي – رحمه الله – .

وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي – رحمه الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنه سميع مجيب “.

المزيد

جديد الأخبار