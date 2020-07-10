طقس شديد الحرارة ورياح تثير الأتربة يوم الجمعة

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض.

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رياح تثير الأتربة

كما توقعت الأرصاد أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطبقة نجران والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة كذلك على طول طريق الساحل الغربي الممتد من الليث إلى جازان وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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