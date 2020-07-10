ضبط عصابة سرقت 600 ألف ريال من مركبة في جدة

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت شرطة مكة المكرمة أنه تم القبض على أربعة أشخاص سرقوا حوالي 600 ألف ريال من مركبة أثناء توقفها أمام أحد البنوك بمحافظة جدة.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( ثلاثة مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية حاول الهرب إلى خارج المملكة وتمت متابعته والقبض عليه في منطقة جازان، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)، تورطوا بسرقة مبلغ مالي قدره (خمسمائة وتسعة وتسعون ألف) ريال من داخل مركبة أثناء توقفها أمام أحد البنوك بمحافظة جدة، وقد جرى إيقافهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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