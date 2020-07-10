السعودية | النيابة العامة تعيد التذكير بـ6 حالات لجريمة الشيك بدون رصيد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:56 صباحًا, 10 يوليو 2020 م جددت النيابة العامة التذكير بـ6 حالات لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد، مشيرة إلى أن المادة (١١٨) من نظام الأوراق التجارية، جرمت كل صور المساس بالكفاية الذاتية للشيك، وأوضحت أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد، تقوم حال الإقدام بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

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