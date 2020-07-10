شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود بالملابس العسكرية برفقة أبنائه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشفت صورة نادرة، عن الملك سعود - رحمه الله - وهو بالزي العسكري مع عدد من أبنائه، عقب أول استعراض عسكري أقيم بعهده في مدينة جدة في عام 1954.
وظهر الملك سعود جالساً وحوله 7 من أبنائه، وهم الأمراء: (خالد، وفهد، ومحمد، ومنصور، وعبدالإله، وتركي، ومشهور).
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