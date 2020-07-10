شكرا لمتابعة خبر عن سبب عدم صرف الدعم لبعض الحالات في دفعة يوليو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، عن سبب عدم صرف الدعم لبعض الحالات في مستحقات الدفعة 32 لشهر يوليو، وذلك بعدما أودع أمس 1.7 مليار ريال دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح حساب المواطن، عبر موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك بسبب إيقاف استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.

وأشار إلى أن ذلك الإيقاف يشمل كذلك كل من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.