شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تعزي رئيس دولة الإمارات وحاكم الشارقة لوفاة الشيخ أحمد القاسمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله، برقيات عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله.

وقال خادم الحرمين الشريفين، لرئيس الإمارات:" علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن جانبه، قال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله - وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب ".