شكرا لمتابعة خبر عن موجة حارة تجتاح الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، عن وجود موجة حارة وارتفاع في درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية أو أكثر على منطقة الرياض.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الحريق، الخرج، الدلم، الرين، حوطة بني تميم؛ فيما تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتنتهي في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
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