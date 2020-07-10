شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يحسم الأمر: «يوجد 3 طرق مٌثبتة علميًا لانتقال كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حسم المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أمر طرق انتقال العدوى بفيروس كورونا.

وعلق على تصريحات منظمة الصحة العالمية عن احتمالية انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، موضحًا أن الفيروس مستجد ولا تزال الأبحاث والرصد والمتابعة للمستجدات حوله مستمرة.

وقال إن الثابت علميًا حتى الآن حول طرق انتقال فيروس كورونا الرئيسة، 3 طرق هم: أولاً عن طريق الرذاذ؛ لذلك التوصيات دائمًا بتغطية الفم والأنف لكيلا يكون هناك انتقال لهذا الرذاذ، وترك المسافة الآمنة.

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وأضاف : "ثانيًا الأسطح إذا سقط عليها الرذاذ المحمل بهذا الفيروس من شخص مصاب بالمرض، هنالك فرصة، وقد يكون وسيلة للانتقال من خلال ملامستها ثم ملامسة الأنف والفم والعين".

وتابع: : "ثالثًا في أماكن الرعاية الطبية والصحية هناك بعض التدخلات التي تتم بإدخال بعض الأنابيب أو عملية التّنبيب للجهاز التنفس الصناعي، والتي يكون فيها استثارة شديدة للجهاز التّنفسي؛ مما قد يسبب تطاير للفيروس".

وأكد على أن تصريحات منظمة الصحة العالمية تدل على أنها ترى أن مثل هذه الاحتمالية غير مستبعدة يرون تقييمه وأهمية مراجعته، ولكن لا يمكن الجزم به، وبالتالي فما أشاروا إليه هو يضاف إلى عملية التأكد والتحقق، واستمرار الأبحاث والنظر والتقييم.