شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مدير عام الجوازات، إن الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات منها من انتهت إقامتهم بالفعل داخل المملكة وهناك من انتهت تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية للإخبارية : "هناك من المقيمين داخل المملكة من أصدر تأشيرة ولم يتمكن من الاستفادة منها أو الوافدين الذين قدموا للمملكة لزيارة أقاربهم أو لتنفيذ مهمة ويرغبون في المغادرة فهذه أصبحت من الأمور القيصرية التي أجبرتهم على البقاء".

وتابع: "صدرت عدة توجيهات بشأن إعفاء هؤلاء من الرسوم والغرامات المترتبة من انتهاء التأشيرات".