شكرا لمتابعة خبر عن مشتقات نفطية تختلط بمياه خزان مواطن في عفيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عفيف (صدى):

اشتكى مواطن في محافظة عفيف من تسرب مجهول لمشتقات بترولية تختلط بالخزان الأرضي للمياه بمنزله.

وقال المواطن في شكواه إنه لاحظ وأسرته رائحة مشتقات بترولية مختلطة مع مياه الخزان الأرضي، وتقدم ببلاغات رسمية للبلدية والمياه لعلاج المشكلة وفقا لما نقلته سبق عن المواطن المُشتكي.

ويقع منزل المواطن خلف سور البلدية بعفيف، حيث يضم ورشة وتغيير زيوت آليات ومعدات وخزان محطة وقود وصيانة في حوش البلدية؛ حيث توقع المواطت أنه مصدر البنزين المتسرب إلى شبكة المياه.

ومن جانبه قال مدير العلاقات العامة ببلدية عفيف محمد السليس، إنه لم يتم العثور على تسرب مواد بترولية من البلدية، مبينًا أنه جرى مخاطبة الجهات المختصة عن شكوى المواطن لتقصي سببها واتخاذ ما يخصهم.