شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تستحدث العديد من الخدمات والمنتجات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):استحدثت وزارة الصحة، العديد من الخدمات والمنتجات، ضمن خطط المملكة الاستباقية لمواجهة جائحة كورونا.
وأجرت مراكز تأكد أكثر من 480 ألف فحص مخبري، واستقبلت 239 عيادة "تطمن" أكثر من 265 ألف مراجع، وتم إضافة 2500 سرير عناية مركزة.
كما تم بناء 4 مستشفيات ميدانية، وإجراء أكثر من 2.1 مليون فحص مخبري، و3.7 مليون استشارة طبية عبر مركز 937.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" تستحدث العديد من الخدمات والمنتجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.