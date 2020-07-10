"الصحة" تستحدث العديد من الخدمات والمنتجات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استحدثت وزارة الصحة، العديد من الخدمات والمنتجات، ضمن خطط المملكة الاستباقية لمواجهة جائحة كورونا

وأجرت مراكز تأكد أكثر من 480 ألف فحص مخبري، واستقبلت 239 عيادة "تطمن" أكثر من 265 ألف مراجع، وتم إضافة 2500 سرير عناية مركزة.

كما تم بناء 4 مستشفيات ميدانية، وإجراء أكثر من 2.1 مليون فحص مخبري، و3.7 مليون استشارة طبية عبر مركز 937.