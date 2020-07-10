شكرا لمتابعة خبر عن السبب وراء نقل اللواء السقطري من عدن إلى المملكة في طائرة خاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

غادر اللواء سالم السقطري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ونائب رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، مساء اليوم الخميس، إلى المملكة بطائرة خاصة.

وقات مصادر خاصة إن المملكة اطلبت من المجلس الانتقالي زيارة اللواء السقطري للرياض، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتقريب وجهات النظر في سياق تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وفقًا لإرم نيوز.

واستبعدت المصادر ذاتها أن يكون استدعاء اللواء السقطري إلى الرياض في إطار التكليفات والمناصب، لكنها قالت إنها تندرج في سياق التفاهمات التي ترعاها المملكة العربية السعودية حول اتفاق الرياض.