شكرا لمتابعة خبر عن انتهاء مدة التسجيل للراغبين في الحج من غير السعوديين المقيمين .. غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

من المقرر أن ينتهي التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ، من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة، غدًا الجمعة.

وكانت وزارة الحج والعمر، قد أعلنت عن تمكين غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة؛ الذين يمثلون 70% من إجمالي حجاج هذا العام الاستثنائي من التسجيل لأداء الفريضة عبر الرابط الآتي هنـــــــــــا .

وأكدت أن الأولوية ستكون لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.