شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ المطلق : من حقّ الزوجة أن تغار على زوجها بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أكد الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على أنه من حقّ الزوجة أن تغار على زوجها إذا رأت ما يريبها.

وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : لا يجوز له أن يتعمد إثارة غيرتها والغيرة باب للمشاكل وبريد للهم وغيرة النساء طبيعة فيهن ولا يجوز للزوجة أن تغار في غير ريبة.

وأضاف : فقال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: "فأما الغيرة التي يحب الله: فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الله: فالغيرة في غير ريبة".