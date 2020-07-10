شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ المطلق : من حقّ الزوجة أن تغار على زوجها بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أكد الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على أنه من حقّ الزوجة أن تغار على زوجها إذا رأت ما يريبها.
وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : لا يجوز له أن يتعمد إثارة غيرتها والغيرة باب للمشاكل وبريد للهم وغيرة النساء طبيعة فيهن ولا يجوز للزوجة أن تغار في غير ريبة.
وأضاف : فقال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: "فأما الغيرة التي يحب الله: فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الله: فالغيرة في غير ريبة".
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