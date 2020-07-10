شكرا لمتابعة خبر عن قصف جبهة "مُغرد" اعتبر المملكة تحت الراية العثمانية ووصف الدول السعودية بالثورات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أفحم حساب "تاريخ آل سعود"، مُغرد أساء إلى المملكة وتاريخها، مؤكدًا أن المملكة كانت تحت الراية العثمانية في وقت ما، كما وصف الدول السعودية الثلاث بالثورات.

وقال "تاريخ آل سعود":" أولاً: الدول السعودية لم تكن تابعة للدولة العثمانية، بل كنا في عداء معهم منذ غزوهم للدرعية، واستمر هذا العداء حتى طردهم الملك عبدالعزيز من الاحساء والقطيف والقصيم ".

وأضاف: " ثانياً: الدول السعودية الثلاث ولم تكن يوماً ثورات، بل دول عظيمة تأسست على يد قادة عظماء وشعب عظيم ".