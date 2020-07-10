شكرا لمتابعة خبر عن قصف جبهة "مُغرد" اعتبر المملكة تحت الراية العثمانية ووصف الدول السعودية بالثورات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أفحم حساب "تاريخ آل سعود"، مُغرد أساء إلى المملكة وتاريخها، مؤكدًا أن المملكة كانت تحت الراية العثمانية في وقت ما، كما وصف الدول السعودية الثلاث بالثورات.
وقال "تاريخ آل سعود":" أولاً: الدول السعودية لم تكن تابعة للدولة العثمانية، بل كنا في عداء معهم منذ غزوهم للدرعية، واستمر هذا العداء حتى طردهم الملك عبدالعزيز من الاحساء والقطيف والقصيم ".
وأضاف: " ثانياً: الدول السعودية الثلاث ولم تكن يوماً ثورات، بل دول عظيمة تأسست على يد قادة عظماء وشعب عظيم ".
كانت هذه تفاصيل خبر قصف جبهة "مُغرد" اعتبر المملكة تحت الراية العثمانية ووصف الدول السعودية بالثورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.