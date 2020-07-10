شكرا لمتابعة خبر عن رامي مخلوف يظهر مجددًا ويكشف عن جرائم "الأسد" ضد النساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - دمشق (صدى):خرج رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، في أول ظهور له بعد اختفاء دام أكثر من شهر، ليكشف عن استمرار الاعتقالات لموظفيه وشركاته.
وأكد رامي مخلوف، أن نظام الأسد اعتقل أغلب رجاله، مضيفا: " لم يبق لدينا إلا النساء ”، إلا أنهم بدأوا بالضغط عليهن واعتقالهن الواحدة تلو الأخرى.
وأشار إلى أن نظام الأسد يضغط على موظفيه ويرهبهم من أجل “التنازل عن أملاكنا وأموالنا”، وذلك خلال منشور عبر موقع "فيس بوك".
وأضاف أنه تم إلقاء الحجز على كل شركاته وحساباته وممتلكاته، وتم إغلاق شركات “تمويل” صغيرة.
يذكر أن نظام الأسد كان شريك في ثروته التي جمعت بصفقات فاسدة، وعوقب عليها أمريكيا منذ عام 2008، ثم دولياً، في الأعوام اللاحقة.
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