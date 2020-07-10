شكرا لمتابعة خبر عن وزارة النقل توضح ما هي «العلامة الكليومترية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): واصلت وزارة النقل جهودها لتثقيف ورفع وعي قائدي المركبات على طرق المملكة بما تعنيه الإشارات الإرشادية التي يتم وضعها. واصلت وزارة النقل جهودها لتثقيف ورفع وعي قائدي المركبات على طرق المملكة بما تعنيه الإشارات الإرشادية التي يتم وضعها. وأوضح وزارة النقل عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ماهي العلامة الكليومترية التي يتم وضعها على الطرق . وقالت إنها علامة توضح الموقع الحالي لسائق المركبة على الطرق السريعة لطلب المساعدة من فرق الطواريء أثناء الحالات الطارئة

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