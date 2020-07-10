شكرا لمتابعة خبر عن حمد آل الشيخ : التعليم عن بعد ليس قصة جديد على المملكة(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الخميس، على أن التعليم عن بعد ليس جديد على المملكة

وقال وزير التعليم خلال ترؤسه وفد المملكة للمؤتمر الافتراضي العام للإلكسو: التعليم عن بُعد ليس قصة جديدة على المملكة، بل هو مهمة أساسية شرعت في تقديمها وزارة التعليم قبل أزمة كورونا بسنوات.

وأضاف الوزير قائلا / اليوم يتم تعميم التعليم عن بعد وتطويره لخدمة المستفيدين.