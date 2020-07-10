شكرا لمتابعة خبر عن حمد آل الشيخ : التعليم عن بعد ليس قصة جديد على المملكة(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الخميس، على أن التعليم عن بعد ليس جديد على المملكة
وقال وزير التعليم خلال ترؤسه وفد المملكة للمؤتمر الافتراضي العام للإلكسو: التعليم عن بُعد ليس قصة جديدة على المملكة، بل هو مهمة أساسية شرعت في تقديمها وزارة التعليم قبل أزمة كورونا بسنوات.
وأضاف الوزير قائلا / اليوم يتم تعميم التعليم عن بعد وتطويره لخدمة المستفيدين.
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