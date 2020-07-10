شكرا لمتابعة خبر عن صور نادرة لمرافقين الملك عبدالعزيز خلال رحلته إلى مصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):وثّق صور نادرة، عدد من المرافقين للملك عبدالعزيز "رحمه الله" في رحلته إلى مصر للقاء الرئيس الأمريكي روزفلت عام 1945م.
ونشر حساب "ذاكرة الماضي الجميل" الصورة، مشيرًا إلى أنه من الأشياء الملفتة للنظر، جمال وألوان الملابس التي يرتديها الحراس.
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