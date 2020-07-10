«الحربي» يُحدِّد موعد ظاهرة فلكية مرتقبة يمكن رؤيتها بسماء المنطقة العربية

أوضح الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، تفاصيل الظاهرة الفلكية المرتقب حدوثها في سماء المنطقة العربية خلال الأيام المقبلة.

وقال «الحربي»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن هناك ظاهرة فلكية تلمع في سماء المنطقة العربية، وهي ظهور مذنب نيووايز، الذي تم اكتشافه في شهر مارس الماضي، ووصل حاليًا إلى سطوع عالٍ يسمح برؤيته بالعين المجردة، حيث تم رصده خلال الأيام الماضية بعدد من دول العالم.

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وأضاف «الحربي»، أن المذَنَّب المشار إليه، يمكن مشاهدة خلال الخمسة أيام القادمة، والوقت الأنسب لذلك خلال 50 إلى 60 دقيقة قبل شروق الشمس جهة المشرق، ومن أجل الرصد السليم يجب أن يكون الأفق مكشوفًا والسماء صافية (خالية من السحب والغبار)، مشيرًا إلى أن الصحراء هي المكان الأفضل لمشاهدته، أما داخل المدن فيمكن رؤيته بصعوبة؛ بسبب التلوث الضوئي.

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