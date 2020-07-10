القيادة تُعزِّي رئيس الإمارات في وفاة الشيخ أحمد القاسمي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.

وقال الملك: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي -رحمه الله- وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحرّ التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».