المرور يوجه نصيحة لقائدي المركبات حول «مساند الرأس»

وجَّه المرور السعودي نصيحة لقائدي المركبات بشأن «مساند الرأس» المستخدمة بمركباتهم؛ لضمان الاستفادة منها.



ووفق الحساب الرسمي لـ«المرور السعودي»، عبر تويتر، يجب على قائدي المركبات ضبط مساند الرأس في المركبة بالشكل الصحيح، الذي يسهم في حماية الرأس والعنق عند حوادث الاصطدام من الخلف.

Advertisements

وكان المرور السعودي قد أشار في وقت سابق، إلى أن مساند الرأس تعد من وسائل السلامة في المركبة، وذلك لحماية الرأس والعنق.

اقرأ أيضا

المرور يوضح قيمة مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة