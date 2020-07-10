المرور يوجه نصيحة لقائدي المركبات حول «مساند الرأس»

لضمان الاستفادة منها
وجَّه المرور السعودي نصيحة لقائدي المركبات بشأن «مساند الرأس» المستخدمة بمركباتهم؛ لضمان الاستفادة منها.
ووفق الحساب الرسمي لـ«المرور السعودي»، عبر تويتر، يجب على قائدي المركبات ضبط مساند الرأس في المركبة بالشكل الصحيح، الذي يسهم في حماية الرأس والعنق عند حوادث الاصطدام من الخلف.
وكان المرور السعودي قد أشار في وقت سابق، إلى أن مساند الرأس تعد من وسائل السلامة في المركبة، وذلك لحماية الرأس والعنق.
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