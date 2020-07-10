حساب المواطن يوضح مدلول رسالة «الصرف قيد الإجراء» بشأن دفعة يوليو

بيَّن الإجراءات المطلوبة لتقديم الاعتراض المالي
أوضح برنامج حساب المواطن مدلول الرسالة التي تظهر بعض المستفيدين، والتي تنص على أن «الصرف قيد الإجراء لشهر يوليو».
جاء ذلك ردًّا من البرنامج على تساؤل تلقاه عبر «تويتر»، من أحد المستفيدين قال فيه: «ما معنى الصرف قيد الإجراء لشهر يوليو، بينما المستحقات لم ترد حتى الآن؟».
وقال برنامج حساب المواطن، إن مبالغ الدعم لدفعة شهر يوليو تم إيداعها، والمطلوب مراجعة البنك (بشأن تلك الرسالة) والتأكد من عدم الإيداع، مع توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال أيقونة «الدفعات المالية» واختيار أيقونة «دفعة لم تستلم»، وإرفاق كشف الحساب.
وأعلن برنامج حساب المواطن، أمس الأول الخميس، إيداع 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، ضمن الدفعة الـ32. وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، في بيان له، إن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثلاثين، بلغ نحو 10.7 مليون مستفيد.
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