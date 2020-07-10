، "غوتيريش": أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أصبحت بؤرة ساخنة لجائحة كورونا ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أصبحت مع استمرار انتشار (كوفيد - 19) في جميع أنحاء العالم بمثابة "بؤرة الجائحة الساخنة".
جاء ذلك خلال إصدار غوتيريش موجز السياسات بشأن أثر جائحة فيروس كورونا على أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، حيث يكشف عن أن العديد من البلدان تعاني الآن بعض أعلى متوسطات معدلات الإصابة، ويسلط الضوء على كيفية تأثير الأزمة على الفئات الضعيفة، من السكان الأصليين والنساء.
وفي موجزه، سلط الأمين العام الضوء على النساء اللاتي يشكلن غالبية القوى العاملة، ويتحملن الآن وطأة تقديم المزيد من الرعاية، إلى جانب كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس؛ والشعوب الأصلية، المنحدرين من أصل إفريقي، والمهاجرين واللاجئين الذين يعانون بشكل غير متناسب.
وتوقعت الأمم المتحدة انكماشاً بنسبة 9.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الذي سيكون الأكبر خلال هذا القرن.
وفي حين شدد على ضرورة بذل كل جهد ممكن للحد من انتشار الفيروس ومعالجة الآثار الصحية للجائحة"، أكد غوتيريش ضرورة معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة.
ويبرز موجز السياسات مجموعة من الخطوات العاجلة وطويلة الأجل لتحسين التعافي، بما في ذلك تحديد أولويات التعلم عن بعد والخدمات المستمرة التي تركز على الطفل للتخفيف من مسألة انقطاع التعليم.
كما يطلب من الحكومات أن تفعل المزيد للحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مثل توفير الدخل الأساسي في حالات الطوارئ ومنح مكافحة الجوع.فيروس كورونا الجديد الأمم المتحدة
"غوتيريش": أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أصبحت بؤرة ساخنة لجائحة كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-10
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أصبحت مع استمرار انتشار (كوفيد - 19) في جميع أنحاء العالم بمثابة "بؤرة الجائحة الساخنة".
جاء ذلك خلال إصدار غوتيريش موجز السياسات بشأن أثر جائحة فيروس كورونا على أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، حيث يكشف عن أن العديد من البلدان تعاني الآن بعض أعلى متوسطات معدلات الإصابة، ويسلط الضوء على كيفية تأثير الأزمة على الفئات الضعيفة، من السكان الأصليين والنساء.
وفي موجزه، سلط الأمين العام الضوء على النساء اللاتي يشكلن غالبية القوى العاملة، ويتحملن الآن وطأة تقديم المزيد من الرعاية، إلى جانب كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس؛ والشعوب الأصلية، المنحدرين من أصل إفريقي، والمهاجرين واللاجئين الذين يعانون بشكل غير متناسب.
وتوقعت الأمم المتحدة انكماشاً بنسبة 9.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الذي سيكون الأكبر خلال هذا القرن.
وفي حين شدد على ضرورة بذل كل جهد ممكن للحد من انتشار الفيروس ومعالجة الآثار الصحية للجائحة"، أكد غوتيريش ضرورة معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة.
ويبرز موجز السياسات مجموعة من الخطوات العاجلة وطويلة الأجل لتحسين التعافي، بما في ذلك تحديد أولويات التعلم عن بعد والخدمات المستمرة التي تركز على الطفل للتخفيف من مسألة انقطاع التعليم.
كما يطلب من الحكومات أن تفعل المزيد للحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مثل توفير الدخل الأساسي في حالات الطوارئ ومنح مكافحة الجوع.
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
01:14 AM
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أصبحت مع استمرار انتشار (كوفيد - 19) في جميع أنحاء العالم بمثابة "بؤرة الجائحة الساخنة".
جاء ذلك خلال إصدار غوتيريش موجز السياسات بشأن أثر جائحة فيروس كورونا على أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، حيث يكشف عن أن العديد من البلدان تعاني الآن بعض أعلى متوسطات معدلات الإصابة، ويسلط الضوء على كيفية تأثير الأزمة على الفئات الضعيفة، من السكان الأصليين والنساء.
وفي موجزه، سلط الأمين العام الضوء على النساء اللاتي يشكلن غالبية القوى العاملة، ويتحملن الآن وطأة تقديم المزيد من الرعاية، إلى جانب كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس؛ والشعوب الأصلية، المنحدرين من أصل إفريقي، والمهاجرين واللاجئين الذين يعانون بشكل غير متناسب.
وتوقعت الأمم المتحدة انكماشاً بنسبة 9.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الذي سيكون الأكبر خلال هذا القرن.
وفي حين شدد على ضرورة بذل كل جهد ممكن للحد من انتشار الفيروس ومعالجة الآثار الصحية للجائحة"، أكد غوتيريش ضرورة معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة.
ويبرز موجز السياسات مجموعة من الخطوات العاجلة وطويلة الأجل لتحسين التعافي، بما في ذلك تحديد أولويات التعلم عن بعد والخدمات المستمرة التي تركز على الطفل للتخفيف من مسألة انقطاع التعليم.
كما يطلب من الحكومات أن تفعل المزيد للحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مثل توفير الدخل الأساسي في حالات الطوارئ ومنح مكافحة الجوع.
، "غوتيريش": أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أصبحت بؤرة ساخنة لجائحة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "غوتيريش": أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أصبحت بؤرة ساخنة لجائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.