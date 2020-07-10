بتوجيهات القيادة.. تيسير عودة 24 مواطنًا ومواطنة إلى السعودية

يسرت سفارتا المملكة لدى جمهوريتي غانا وتوغو عودة عدد من المواطنين السعوديين إلى أرض الوطن؛ وذلك إنفاذ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما تمّت عودة المواطنين، بمتابعة مباشرة من الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، في إطار الاهتمام بجميع المواطنين السعوديين وعوائلهم في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا، وتذليل جميع الصعوبات لهم حتى وصولهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة.

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وقدمت سفارة المملكة لدى غانا جميع وسائل المساعدة للمواطنين السعوديين والبالغ عددهم 24 مواطنًا، بدءًا من التحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، مرورًا بالترتيبات والتنسيق مع الجانب الغاني، وصولًا إلى تأمين رحلة العودة، وذلك تحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غانا مشعل بن حمدان الروقي.

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