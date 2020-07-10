شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة الشيخ أحمد القاسمي والان نبدء بالتفاصيل
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله - . وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله -.
وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله - وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب ".
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